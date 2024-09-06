06.09.2024, 11:00
Сразу четыре эстонских ресторана удостоились высшей похвалы от престижного международного гида 360°Eat Guide(2)
всего в гид вошли 14 ресторанов из Эстонии!
ФОТО: | Delfi Meedia
360°Eat Guide - это единственный международный ресторанный гид, который ценит как гастрономию, так и устойчивое развитие. Цель гида - продвигать устойчивую гастрономию, смотря дальше тарелки и принимая во внимание гастрономический опыт, а также приверженность и страсть как к сырью, так и к людям.
Инноваторы и основатели современной и прозрачной кухни отмечены в гиде 1, 2 или 3 кольцами, чтобы показать приверженность ресторана принципам устойчивого развития. Гид 360° Eat Guide рассматривает все аспекты устойчивости: экологические, социальные и экономические. Чтобы получить кольцо, ресторан должен продемонстрировать, что в нем применяются определенные методы устойчивого развития. Чем больше колец, тем более устойчивым является ресторан.
Уже заказано?