Сразу четыре эстонских ресторана удостоились высшей похвалы от престижного международного гида 360°Eat Guide

360°Eat Guide - это единственный международный ресторанный гид, который ценит как гастрономию, так и устойчивое развитие. Цель гида - продвигать устойчивую гастрономию, смотря дальше тарелки и принимая во внимание гастрономический опыт, а также приверженность и страсть как к сырью, так и к людям.