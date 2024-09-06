06.09.2024, 11:58
ВИДЕО | „Слава Украине, мужики“: Максим Покровский передал привет на российскую сторону с границы в Нарве
ФОТО: Erakogu
Максим Покровский неоднократно высказывал свою позицию по поводу событий в Украине и продолжает активно выступать с антивоенными заявлениями. Находясь в Ида-Вирумаа на съемках своего клипа, он заехал в Нарву и оставил послание России.
Солист группы „Ногу Свело!“ Максим Покровский, находясь в Нарве, на границе с Россией, обратился к жителям соседней страны. Смотря на российскую сторону, музыкант передал привет: „Слава Украине, мужики“, — сказал Покровский и помахал рукой. Его жест стал символическим выражением поддержки Украине в условиях продолжающегося военного конфликта с Россией.