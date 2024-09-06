Жене Фокину стыдно за репортаж Kanal 2: „Унижением детей уж точно никого не мотивируешь учить язык“

Фокин прокомментировал сюжет у себя в Instagram. „Унижением детей уж точно никого не мотивируешь учить язык. Извините, это так стыдно“, - высказался стилист и блогер.

„Приобщать, а не разделять. Вот такую Эстонию я хочу видеть!“ - добавил он.

Как RusDelfi писал ранее, журналисты новостной передачи Reporter, которая выходит на Кanal 2, сняли сюжет о переходе на эстоноязычное образование. По словам Георга Тераса, директора Таллиннской основной школы Кадака, где побывала съемочная группа, в школе учатся дети с особыми образовательными потребностями, которых запрещено фотографировать и снимать, однако это не остановило представителей СМИ. Их манеру общения Терас назвал хамской. Особое возмущение общественности было связано с поведением репортера в отношении русскоязычного мальчика Степана, не понимающего вопросов журналистки.

Компания Duo Media Networks сообщила, что выражает сожаление в связи с вышедшим в эфир репортажем. Для того чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, компания приняла дополнительные меры по улучшению рабочих процессов и обеспечению качества. Kanal 2 прекратил сотрудничество с внештатным автором Керту Юккум, которая была автором репортажа.