ФОТО | Роскошная жизнь богатых людей: в Таллинне открыли новый салон Lamborghini. Цены такие, что даже не разглашают

На церемонии открытия впервые в Эстонии были представлены Urus SE Revuelto – первый суперкар с двигателем V12 и гибридной трансмиссией. Urus SE – первый гибридный внедорожник марки и мощная версия самого продаваемого автомобиля компании – был представлен в эффектном цвете Arancio Egon.

В церемонии открытия салона приняли участие директор Automobili Lamborghini по региону Европа, Ближний Восток и Африка Франческо Креши и глава региона Центральной и Восточной Европы и Балтии Якоб Граф.

Базовая цена модели Urus SE начинается от 368 000 евро (включая км). Первые Urus SE должны поступить к эстонским клиентам в 2026 году.

После официальной церемонии презентация Urus SE превратилась в захватывающее шоу, в котором выступили танцоры в смелом симбиозе с Эстонским национальным мужским хором. Темой мероприятия стало соединение нашего исторического наследия с будущим, что было подчеркнуто присутствием легендарных моделей LM002 и Urus SE. Другой звездой вечера наряду с Urus SE стал Revuelto в цвете Giallo Countach. Таким образом, на мероприятии были представлены две из трех предлагаемых в настоящее время гибридных моделей марки.

Lamborghini — итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей. Стоимость автомобилей стартует от 250 тысяч евро

„Lamborghini Tallinn приветствует растущее число клиентов из Эстонии, а также энтузиастов наших автомобилей и марки, – сказал Франческо Креши, директор Automobili Lamborghini по региону Европа, Ближний Восток и Африка. – Открытие автосалона совпадает с периодом быстрого роста Lamborghini. Как уже заявил наш генеральный директор и председатель правления Стефан Винкельманн, мы только что завершили первую часть стратегии электрификации, называемую Cor Tauri, и оснастили весь ассортимент Lamborghini гибридной трансмиссией. Automobili Lamborghini стала первой маркой суперкаров, которой это удалось“.

„Lamborghini Tallinn теперь предлагает еще более комфортную среду, где клиенты могут полностью погрузиться в процесс выбора и создания автомобиля своей мечты. В автосалоне также доступны модные товары Collezione и Accessori Originali для владельцев автомобилей и поклонников марки“, – добавил Креши.

Марка Lamborghini представлена на эстонском рынке 18 лет.

С 2006 года представительство Lamborghini в Таллине управляется компанией Auto 100 Premium OÜ, которая представляет итальянского производителя суперкаров в Эстонии, продавая и обслуживая автомобили Lamborghini. „С сегодняшнего дня автомобили Lamborghini в Эстонии обрели настоящий дом, где отдел продаж и сервис находятся в одном здании. Я верю, что новый автосалон предложит клиентам лучший опыт Lamborghini как при покупке, так и при обслуживании“, – сказал генеральный директор Auto 100 Premium Маарио Оргла.