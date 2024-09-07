Власти Британии сняли с Харви Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах

Свое решение прокуроры объяснили тем, что, изучив материалы дела, пришли к выводу, что „реальных перспектив для вынесения обвинительного приговора больше нет“.

Вайнштейн, которому в этом году исполнилось 72 года, проходил обвиняемым по делу о двух эпизодах сексуальных домогательств к женщине в Лондоне, предположительно произошедших в 1996 году.

Глава прокурорского отдела по борьбе с особыми преступлениями и терроризмом Фрэнк Фергюсон заявил, что в его обязанности входит постоянный пересмотр уголовных дел, и заверил, что „объяснил принятое решение всем сторонам“, пишет Русская служба BBC.

„Мы всегда призываем всех потенциальных жертв сексуального насилия обращаться в полицию, чтобы мы могли исполнить требование закона и возбудить уголовное дело“, — отметил он.

Вайнштейн был осужден на 23 года в Нью-Йорке в 2020 году за изнасилование и сексуальные домогательства.

В апреле апелляционный суд отменил приговор, постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства.

Он по-прежнему содержится в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд в ожидании повторного судебного процесса в этом году.

Вайнштейн также был приговорен к 16 годам тюремного заключения по отдельному делу об изнасиловании в Калифорнии, которое он обжалует.

Решение женщин выступить с обвинениями против Вайнштейна привело к появлению движения #MeToo, направленного против сексуального насилия со стороны влиятельных мужчин.

Вайнштейн отрицал вину и утверждал, что стал жертвой голливудских интриг, пишет Русская служба BBC.

Он был одним из основателей киностудии Miramax, выпустившей такие культовые фильмы, как „Влюбленный Шекспир“ (премия „Оскар“ за лучшую картину) и „Криминальное чтиво“.