ФОТО | В центре Риги состоялась прогулка корги

В пятницу, 6 сентября, вечером в Риге уже второй год подряд прошла особая флешмоб-акция — прогулка с собаками породы корги от Памятника Свободы до посольства Великобритании. Таким образом участники акции почти память ярчайшей покровительницы собак такой породы — королевы Великобритании Елизаветы II. Организатором флешмоба выступила хозяйка корги по имени Флоки, Герда Пулкстене. Если в прошлом году в прогулке приняли участие 50 корги и их хозяев, то в этой году более 190, наблюдал портал Delfi.lv.