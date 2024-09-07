На певицу Максакову завели дело из-за призывов помогать ВСУ

Против оперной певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс в России заведено уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщают государственные агентства ТАСС и РИА „Новости“ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, поводом для возбуждения дела стал видеоролик, размещенный на YouTube-канале Максаковой. В нем следователи усмотрели „дискредитацию“ целей российского вторжения в Украину и призывы спонсировать ВСУ. В случае признания виновной певице грозит до шести лет лишения свободы.

Максакова-Игенбергс - бывшая солистка Мариинского театра и депутат Госдумы РФ шестого созыва. По данным СМИ, у нее есть три гражданства: России, Украины и Германии. В мае 2023 года Минюст РФ внес певицу в список „иностранных агентов“. В настоящее время она, как сообщается, проживает за пределами России.