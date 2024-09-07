Биргит Саррап хочет снова сыграть свадьбу. Но на этот раз мероприятие должно пройти в Эстонии

Биргит и Индрек Саррап поженились в Таиланде в марте 2015 года. „Это был сюрприз для наших родителей и небольшой компании хороших друзей. Христианское венчание состоялось на прекрасном пляже, после чего последовал праздничный ужин. У нас был чудесный день, мы очень счастливы и желаем любви всем читателям-зрителям-слушателям!“ - заявили они тогда.

Вчера в эфире ETV Биргит рассказала, что к тому времени они побывали уже во всех уголках Эстонии, везде давали выступления. Им хотелось чего-то особенного, места, где не нужно было бы работать. В пользу Таиланда говорил и тот факт, что они не хотели проводить свадьбу летом или осенью. С точки зрения климата Таиланд является хорошим местом для отдыха зимой и ранней весной.

„Таиланд стал для нас любимым местом. Ну и мы немного сумасшедшие. Свадьба-сюрприз“, - отметила она. О настоящей цели поездки родители узнали только на месте, думали, что это просто отдых. Фотографа с собой не взяли, но был служитель церкви из Эстонии.

Биргит подумала, что ей бы хотелось отпраздновать свадьбу и в Эстонии, чтобы в ней могло принять участие больше близких людей. Возможно, уже в следующем году. „Посмотрим“, — сказала она. Однако подчеркнула, что не жалеет, что свадьба прошла я в Таиланде. „Должно быть ощущение, что это правильное место. Неважно, за границей это или в Эстонии. Чувство должно быть правильным“.