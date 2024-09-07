ETV+ подготовил новую серию передач „Мельница“ об эстонском языке и культуре(4)
Сегодня, 7 сентября, в эфир ETV+ вышла первая часть нового многосерийного телепроекта „Мельница“, в котором уроки эстонского языка преподают простыми словами и рассказывают интересные факты о местных писателях.
Программа приоткроет занавесу съемок известных эстонских фильмов, телезрители услышат музыку любимых исполнителей и рассказы об их творческом пути. Гости передачи поделятся личным опытом изучения эстонского языка.
В первом выпуске передачи простой парень из Сиргала Александр Домовой расскажет свою историю изучения языка. Зрители узнают о творческом пути группы Vennaskond и о значимых вехах местного кино, а также получат полезный урок эстонского.
Писатель и драматург Елена Скульская привнесла в проект истории об эстонской литературе и поэтах.
„Предложение редактора Артура Тюленева рассказать об эстонской литературе в новом цикле передач было для меня и моей Театральной студии „Поэтическое содружество“ большим подарком. Всю жизнь, около полувека, я строю мост между эстонской литературой и русским читателем. В этот процесс включены и мои студенты. В передаче участвуют Анастасия Евнович, Вероника Кузнец и Сергей Большаков, читающие стихи эстонских поэтов и в оригинале, и в моих переводах на русский. Я подготовила 6-й том Антологии своих переводов эстонских поэтов. У меня была счастливая возможность рассказать о тех, с кем я дружила и кто стал уже памятниками – о Леннарте Мери и Яане Кроссе, и о тех, кто продолжает творить и украшать эстонскую литературу – от Леэло Тунгал и Маарьи Кангро, Юку-Калле Райда и Яна Кауса до восходящих звезд, у которых все впереди“, – сказала Скульская.
Актер Виктор Марвин в этом проекте ведет блок об эстонском кино и рассказывает о поворотных моментах в меcтном кинематографе.
„На мой взгляд, это удачная идея, когда в одной передаче присутствуют сразу несколько разных направлений. Каждый может найти для себя что-то свое. Мой блок об эстонском кино. Это цикл интервью с представителями разных кинопрофессий. С людьми, которые занимались становлением эстонского кинематографа, и с теми, кто развивает его сегодня. Над проектом трудилась отличная команда, работалось легко и с удовольствием. Уверен, будет интересно“, – поделился Марвин.
Смотрите серию передач „Мельница“ на ETV+ по субботам в 10:00.
Программа телепередач, фильмов и сериалов ETV+ доступна для просмотра на медиаплатформе Jupiter+.