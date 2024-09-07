ETV+ подготовил новую серию передач „Мельница“ об эстонском языке и культуре

„Предложение редактора Артура Тюленева рассказать об эстонской литературе в новом цикле передач было для меня и моей Театральной студии „Поэтическое содружество“ большим подарком. Всю жизнь, около полувека, я строю мост между эстонской литературой и русским читателем. В этот процесс включены и мои студенты. В передаче участвуют Анастасия Евнович, Вероника Кузнец и Сергей Большаков, читающие стихи эстонских поэтов и в оригинале, и в моих переводах на русский. Я подготовила 6-й том Антологии своих переводов эстонских поэтов. У меня была счастливая возможность рассказать о тех, с кем я дружила и кто стал уже памятниками – о Леннарте Мери и Яане Кроссе, и о тех, кто продолжает творить и украшать эстонскую литературу – от Леэло Тунгал и Маарьи Кангро, Юку-Калле Райда и Яна Кауса до восходящих звезд, у которых все впереди“, – сказала Скульская.