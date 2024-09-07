Умер исполнитель легендарной песни Mas Que Nada Сержио Мендес

Мендес умер из‑за проблем со здоровьем, вызванных длительным течением COVID. По словам его близких, артист мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, рядом с женой и любящими детьми. В последний раз Мендес выступал в ноябре 2023 года при полных залах в Париже, Лондоне и Барселоне, отмечается в заявлении.

Музыкальную карьеру Мендес начал подростком в конце 1950-х, играл в ночных клубах Рио популярную на тот момент босса-нову. Под руководством пионера жанра Антониу Карлоса Жобима Мендес сформировал группу Sexteto Bossa Rio и в 1961-м выпустил дебютный инструментальный альбом „Dance Moderno“.

В 1964 году артист переехал в Лос-Анджелес, подписал контракт с Capitol Records и создал группу Brasil’65. Коллектив выпустил два альбома, которые плохо продавались. Тогда музыканты пригласили певиц Лани Холл и Биби Фогель, которые пели на английском языке, и переименовались в Brasil’66.

В 1966 году группа представила альбом „Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil’66“, который стал платиновым. Самый известный трек с пластинки — кавер на песню „Mas Que Nada“ — стал международным хитом.