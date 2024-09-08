ФОТО | Кульминацией празднования начала учебного года в Т1 стал концерт группы Karl-Erik Taukar Band

На третьем этаже T1 в недавно открытых помещениях посетителей ждал современный сквош-центр Yolo Squash с семью кортами, где все желающие могли бесплатно попробовать свои силы в этой игре. Многие работающие в T1 спортивные клубы хотят представиться жителям города на следующей неделе – с 9 по 15 сентября – в рамках дней открытых дверей.