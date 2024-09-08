ФОТО | Кульминацией празднования начала учебного года в Т1 стал концерт группы Karl-Erik Taukar Band
В субботу по случаю начала учебного года в центре Т1 прошел праздник, где выступили Карл-Эрик Таукар со своей группой, а также многие танцевальные и спортивные клубы Т1.
Помимо концерта программа включала выступления действующих в Т1 спортивных клубов. Перед многочисленной публикой выступили студия Make Me Feel, танцевальный и фитнес клуб TantsuGeen, танцевальная студия LifeDance, танцевально-гимнастическая школа Anna Melody, Arte do Brasil - Capoeira Estonia, Академия единоборств Кевина Ренно, спортивный клуб Kontakt и фехтовальный клуб Le Glaive.
На третьем этаже T1 в недавно открытых помещениях посетителей ждал современный сквош-центр Yolo Squash с семью кортами, где все желающие могли бесплатно попробовать свои силы в этой игре. Многие работающие в T1 спортивные клубы хотят представиться жителям города на следующей неделе – с 9 по 15 сентября – в рамках дней открытых дверей.
Buduaar Turg LIVE предоставил отличную возможность обновить свой гардероб. В мероприятии участвовали около 70 продавцов, в том числе Моника Туви, Соня Малинен, Мари-Леэн Альберс и Меэлис Томсон, Аллан Роосилехт, Ханна Кальясте, Лоора Кальясте, Адель Рюйтель и многие другие.