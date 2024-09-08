08.09.2024, 15:16
Вегетарианский триллер: Чулпан Хаматова подписала двухлетний договор с театром Dailes в Риге(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Российская актриса Чулпан Хаматова подписала контракт с театром Dailes сроком на два года, подтвердил порталу „Delfi“ руководитель театра Юрис Жагарс. Но ее портрет до сих пор висит среди фотографий актеров Нового рижского театра.
В июне стало известно, что Чулпан Хаматова выйдет из штата Нового рижского театра, но продолжит сотрудничество с ним в качестве актрисы-фрилансера — будет играть как в существующих спектаклях, так и, возможно, в новых проектах НРТ.
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