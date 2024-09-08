ФОТО | Station Narva 2024: Смотрите, что можно купить на рынке местных ремесленников в Нарвской ратуше

Рынок проходит в историческом месте — в подвальных помещениях Нарвской ратуши — и объединяет ручную работу, дизайн, барахолку, музыку, а также вкусную еду и напитки.

Здесь вы найдете уникальные изделия ручной работы, дизайнерские товары, интересные винтажные вещи и богатый выбор предметов с историей и особой ценностью.

Мероприятие бесплатное как для участников, так и для посетителей.