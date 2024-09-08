08.09.2024, 13:43
ФОТО | Station Narva 2024: Смотрите, что можно купить на рынке местных ремесленников в Нарвской ратуше
Сегодня, 8 сентября, в Нарвской ратуше стартовала серия рынков с фестивалем Station Narva. Мероприятие проходит с 11:00 до 15:00.
Рынок проходит в историческом месте — в подвальных помещениях Нарвской ратуши — и объединяет ручную работу, дизайн, барахолку, музыку, а также вкусную еду и напитки.
Здесь вы найдете уникальные изделия ручной работы, дизайнерские товары, интересные винтажные вещи и богатый выбор предметов с историей и особой ценностью.
Мероприятие бесплатное как для участников, так и для посетителей.