10.09.2024, 15:03
ФОТО | "Платье мести": Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма Аффлека в невероятном платье(1)
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
На Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера фильма „Неукротимый“, который спродюсировал 52-летний Бен Аффлек. Сам актер на мероприятие не пришел, но там побывала его бывшая жена Дженнифер Лопес, которая произвела настоящий фурор своим платьем.
55-летняя Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в очень провокационном образе — на ней было вдохновленное диско-шаром серебряное платье Tamara Ralph с оголенными боками и украшенное черными бантами. Платье артистка дополнила серебристыми босоножками на высоком каблуке, клатчем и украшения Hassanzadeh. Интернет-пользователи уже прозвали этот наряд Лопес „платьем мести“.