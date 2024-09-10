ФОТО | "Платье мести": Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма Аффлека в невероятном платье

55-летняя Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку в очень провокационном образе — на ней было вдохновленное диско-шаром серебряное платье Tamara Ralph с оголенными боками и украшенное черными бантами. Платье артистка дополнила серебристыми босоножками на высоком каблуке, клатчем и украшения Hassanzadeh. Интернет-пользователи уже прозвали этот наряд Лопес „платьем мести“.