Как Бетховен помогает против одиночества

В немецком Бонне - на родине Людвига ван Бетховена - на прошлой неделе открылся Бетховенский фестиваль. В этом году девиз этого традиционного праздника, посвященного наследию великого немецкого композитора, звучит так: „Друг с другом“. В его программе - более 80 концертов, семинаров, подиумных дискуссий и других ивентов, объединяющих любителей музыки.

От классики до техно - Бетховен объединяет

„Нам нужны пространства для обмена мнениями, для встреч. Возможностей проводить время в одиночестве и так достаточно, - подчеркивает Стивен Вальтер (Steven Walter), худрук Бетховенского фестиваля. - Музыка не является самоцелью в искусстве. Архаичным образом она объединяет людей“.

Эта идея нашла воплощение уже в концерте-открытии, который состоится 6 сентября и на котором вместе выступят два противоположно различных ансамбля: виртуозы Камерной академии Потсдама под руководством дирижера Элим Чан и гамбургский бэнд Meute из 11 маршевых барабанщиков и трубачей, экспериментирующих с техно и хаус-музыкой.

„Торжественная месса“ в стиле соул

Также в рамках фестиваля, который продлится до 3 октября, отметят 200-летний юбилей двух поздних монументальных произведений Бетховена. В 1824 году в Вене состоялась премьера его „Девятой симфонии“, а в Санкт-Петербурге, по инициативе князя Николая Голицына, который покровительствовал немецкому композитору, была впервые исполнена его „Торжественная месса“.

В Бонне оба сочинения будут представлены не только как традиционное музыкальное наследие, но и как новая возможность для креатива. Так, „Торжественная месса“ прозвучит в обработке, включившей стили неосоул и хип-хоп. Это проект берлинского вокального коллектива A Song For You, в котором участвуют полсотни музыкантов из разных уголков мира. В его исполнении проникновенные мелодии Бетховена сочетаются с гармониями госпел-песнопений.