09.09.2024, 19:20
Gameboy Tetris признал, что у него есть третий ребенок(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в подкасте Томаса Легранта артист Gameboy Tetris, он же Павел Бочаров (38), рассказал о своем психическом здоровье и пребывании в психиатрической больнице Seewald. В беседе он также затронул личную жизнь и впервые признал, что у него есть третий ребенок.
Для последнего выпуска своего подкаста „LEGE Podcast“ Томас Легрант отправился на встречу с Павлом Бочаровым, известным как рэпер Gameboy Tetris. Их разговор состоялся в саду психиатрической клиники Seewald, где сейчас музыкант находится. Их беседа была ограничена по времени, но Павел успел ответить на очень многие вопросы.
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