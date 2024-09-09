Топчик
09.09.2024, 19:20

Gameboy Tetris признал, что у него есть третий ребенок

 (1)
Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov
Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

Вчера в подкасте Томаса Легранта артист Gameboy Tetris, он же Павел Бочаров (38), рассказал о своем психическом здоровье и пребывании в психиатрической больнице Seewald. В беседе он также затронул личную жизнь и впервые признал, что у него есть третий ребенок.

Для последнего выпуска своего подкаста „LEGE Podcast“ Томас Легрант отправился на встречу с Павлом Бочаровым, известным как рэпер Gameboy Tetris. Их разговор состоялся в саду психиатрической клиники Seewald, где сейчас музыкант находится. Их беседа была ограничена по времени, но Павел успел ответить на очень многие вопросы.

В какой-то момент, разговаривая про личную жизнь, Gameboy Tetris упомянул, что у него трое детей. Легран спросил его, готов ли музыкант переехать жить в деревню и спокойно заниматься там музыкой, вдали от шума и людей, или же Бочарову так нужны деньги, что никуда из города переехать он не может. На этот вопрос Gameboy Tetris ответил: „ Конечно, нужны. Это так, Конечно, у меня ведь трое детей“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии