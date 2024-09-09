ФОТО | В Таллиннском марафоне принял участие и мэр Евгений Осиновский

„Готово! Как лидер команды соцдемов, я завершил первые восемь километров марафона и желаю удачи следующим участникам“, - написал он в социальных сетях.

„Эстафетный марафон - яркий пример того, как команды могут работать вместе ради благого дела в веселой форме“, - добавил он.

Победителем прошедшего в воскресенье Таллиннского марафона стал кениец Сэмюэл Кипту, а чемпионом Эстонии – Тийдрек Нурме, занявший четвертое место в абсолютном зачете.