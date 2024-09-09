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09.09.2024, 13:07

ФОТО | В Таллиннском марафоне принял участие и мэр Евгений Осиновский

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ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В Таллиннском марафоне Swedbank, крупнейшем международном спортивном мероприятие в Эстонии, можно было принять участие в качестве эстафетной команды. Поэтому среди участников был и мэр Таллинна Евгений Осиновский.

„Готово! Как лидер команды соцдемов, я завершил первые восемь километров марафона и желаю удачи следующим участникам“, - написал он в социальных сетях.

„Эстафетный марафон - яркий пример того, как команды могут работать вместе ради благого дела в веселой форме“, - добавил он.

Победителем прошедшего в воскресенье Таллиннского марафона стал кениец Сэмюэл Кипту, а чемпионом Эстонии – Тийдрек Нурме, занявший четвертое место в абсолютном зачете.

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