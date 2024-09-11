Со следующей недели по всей Эстонии будет праздноваться День народов

День народов Эстонии в 2005 году инициировала Ассоциация народов Эстонии с целью сплотить общины всех живущих здесь народностей. С тех пор День народов празднуется по всей стране разнообразными мероприятиями.

„Празднование Дня народов позволяет национальным общинам раскрыться для всей Эстонии. Тем самым для всех нас открывается возможность уделять еще больше внимания многообразию культур в нашей стране и ценить его, – отметил руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев. – В рамках нынешнего Года богатства культур мы отметим День народов масштабнее, чем раньше: в каждом уезде и с участием большего числа общин“, – добавил он.

Насыщенная программа мероприятий, посвященных Дню народов, была подготовлена в сотрудничестве с Ассоциацией народов Эстонии, Эстонским центром народной культуры, Союзом культурных объединений Эстонии, Таллиннским Департаментом культуры и спорта, Интеграционным центром Ида-Вирумаа и различными национальными культурными объединениями.

„Вместе мы не только продолжим добрые традиции, но и создадим новые. В этот раз отметим День народов не только в Эстонии, но и за ее пределами: каждый из нас может начать праздничный день, 24 сентября, с поднятия государственного флага, а также надеть в этот день национальный костюм или добавить национальные элементы в повседневную одежду“, – сказала президент Ассоциации народов Эстонии Наталия Ермаков.

Мероприятия, посвященные Дню народов, предоставляют возможность людям любого возраста ознакомиться с кухней, танцами, языком, музыкой, искусством и другими особенностями различных национальных культур. Мероприятия пройдут по всей Эстонии — в культурных центрах и библиотеках, в общинных центрах и на центральных площадях, в садах и дворах. Большинство мероприятий являются бесплатными.

С программой празднования Дня народов Эстонии можно ознакомиться на сайте Года богатства культур www.kultuuririkkus.ee .

Важно:

Год богатства культур — это тематический год, проводимый Министерством культуры и Фондом интеграции с целью подчеркнуть многообразие культур как эстонских, так и всех других народов, живущих в Эстонии.

Ассоциация народов Эстонии продолжает работу, начатую на первом Форуме народов Эстонии. Он собрался 24 сентября 1988 года и поддержал восстановление независимости Эстонии. По предложению ассоциации, в 2005 году министр народонаселения Пауль-Эрик Руммо объявил 24 сентября Днем народов.