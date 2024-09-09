ФОТО | Официанты хамили и истерили: в Таллинне прошел первый „Ужин с паршивым обслуживанием“ на русском языке

На протяжении более 10 лет уникальная концепция ужина с паршивым обслуживанием завоевывала сердца гостей своей необычностью и искрометным юмором, и теперь это невероятное приключение станет доступным для русскоязычной аудитории. Гостей ждет вечер, полный удивительных гастрономических открытий, непревзойденной честности персонала и искреннего смеха. Мероприятие сочетает в себе ужин из трех блюд, приветственный напиток, искреннее обслуживание персонала и неподражаемое веселье.

Цель проекта „Shitty Dinner“ — предложить гостям незабываемые впечатления, которые будут радовать и оставаться в памяти.

„Запуск серии мероприятий „Ужин с паршивым обслуживанием“ на русском языке является важным шагом для нас. Мы стремимся предложить нашим гостям что-то исключительное и уникальное. Создание этого мероприятия на русском языке позволяет русскоязычной аудитории испытать те же самые эмоции и впечатления, но на родном языке,“ — комментирует Кадри Лепику, исполнительный директор Kingitus.ee. „Наша цель — соединить юмор, позитивные эмоции и гастрономическое наслаждение в одном фантастическом вечере. Мы уверены, что эта серия мероприятий предложит нашим посетителям незабываемые моменты и воспоминания.“