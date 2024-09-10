ФОТО | Ozempic не помог, а операция по уменьшению желудка дала результаты. Эстонский радиоведущий значительно похудел

Пуусепп отправился с возлюбленной Сандрой и дочерью Лизеэ на остров Парос в Грецию и опубликовал фото оттуда. Некоторые подписчики заметили, что ведущий сильно похудел.

„Замечательно! Андрес такой худой“, - прокомментировал один из них. „Ну, Андрес выглядит очень, очень хорошо рядом с этой прекрасной дамой. Вот пример того, как много можно сделать для своей внешности“, - сказал другой.

В начале июля Андрес Пуусепп перенес операцию по уменьшению желудка. Оказалось, что, хотя после операции придется привыкать к некоторым неудобствам в питании, вес Пуусеппа уже значительно снизился в результате процедуры, рассказал он TV3.

По словам Пуусеппа, за две недели его вес снизился на целых десять килограммов. „Говорят, что от четырех до десяти килограммов за две недели - это оптимальный результат. В течение года вес должен стать еще меньше“.

В конце июня Delfi писал, что Андрес Пуусепп употреблял препарат Ozempic для снижения веса, но не добился особого успеха, потому что входит в число тех немногих людей, на которых препарат не оказывает особого эффекта.

„Не буду отрицать, что я пробовал. Сбросил с ним пять килограммов“, - рассказал Пуусепп в радиоэфире. Поскольку препарат не помог ему похудеть, он привлек внимание врачей. „Поэтому они начали тщательно меня обследовать, и в результате мне придется сделать операцию“, - рассказал Пуусепп о серьезной проблеме со здоровьем.