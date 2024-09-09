Кейт Миддлтон завершила химиотерапию

По словам Кэтрин, последние девять месяцев были „невероятно трудными“ для семьи. Теперь принцесса Уэльская сосредоточена на том, чтобы „сделать все возможное, чтобы не заболеть раком“, пишет Медуза.

„Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долог. Я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть“, — написала Кэтрин.

Принцесса Уэльская также сообщила, что планирует поучаствовать в публичных мероприятиях в ближайшие месяцы.

О том, что у Кейт Миддлтон диагностировали онкологическое заболевание, стало известно в марте 2024 года — после того, как принцесса Уэльская несколько месяцев не появлялась на публике. В июне Кэтрин посетила праздник по случаю дня рождения короля Великобритании Карла III.