Руководитель нового эстонского театра Антон Киселюс: наши актеры не поддерживают российский режим, Путина или войну

История независимого частного театра Kiseljus, открывшегося в конце июня, началась с небольшой группы актеров-энтузиастов, мечтавших заняться чем-то новым и необычным. Одна из целей коллектива – привлечь в театр молодых людей и помочь их интеграции в одном общем культурном пространстве. Планируется, что проходить спектакли в основном будут в здании по адресу Лоотси 8, но уже сейчас их успешную премьеру „Man ist mann“ можно увидеть в здании театра Sakala 3.