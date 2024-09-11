Топчик
11.09.2024, 13:00

Руководитель нового эстонского театра Антон Киселюс: наши актеры не поддерживают российский режим, Путина или войну

 
Marie Sinivee
„Cамое главное отличие нашего театра - спектакли на двух языках. Почти каждый спектакль доступен на обоих языках, независимо от того, на каком языке он изначально поставлен“, — говорит основатель нового театра Антон Киселюс.
„Cамое главное отличие нашего театра - спектакли на двух языках. Почти каждый спектакль доступен на обоих языках, независимо от того, на каком языке он изначально поставлен“, — говорит основатель нового театра Антон Киселюс.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Театр "Kiseljus“ надеется с помощью актуальных тем и постановок на двух языках объединить зрителей и помочь им интегрироваться в одном общем пространстве.

История независимого частного театра Kiseljus, открывшегося в конце июня, началась с небольшой группы актеров-энтузиастов, мечтавших заняться чем-то новым и необычным. Одна из целей коллектива – привлечь в театр молодых людей и помочь их интеграции в одном общем культурном пространстве. Планируется, что проходить спектакли в основном будут в здании по адресу Лоотси 8, но уже сейчас их успешную премьеру „Man ist mann“ можно увидеть в здании театра Sakala 3.

Руководитель театра Антон Киселюс (36 лет) поделился своим видением, как можно создать и развивать театр в современных реалиях. Разговор велся на английском языке.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии