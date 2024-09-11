11.09.2024, 13:00
Руководитель нового эстонского театра Антон Киселюс: наши актеры не поддерживают российский режим, Путина или войну
ФОТО: | Delfi Meedia
Театр "Kiseljus“ надеется с помощью актуальных тем и постановок на двух языках объединить зрителей и помочь им интегрироваться в одном общем пространстве.
История независимого частного театра Kiseljus, открывшегося в конце июня, началась с небольшой группы актеров-энтузиастов, мечтавших заняться чем-то новым и необычным. Одна из целей коллектива – привлечь в театр молодых людей и помочь их интеграции в одном общем культурном пространстве. Планируется, что проходить спектакли в основном будут в здании по адресу Лоотси 8, но уже сейчас их успешную премьеру „Man ist mann“ можно увидеть в здании театра Sakala 3.
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