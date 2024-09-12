ВИДЕО | Граффитчики ночью разрисовали торговый центр „Виру“. Оказалось, все не так просто
В редакцию портала Bublik прислали видео, на котором видно, как ночью группа граффитчиков разрисовывают стекла торгового центра Viru Keskus. Уличные художники оставили яркие и крупные рисунки на стеклянных поверхностях торгового центра, в зоне фудкорта. Среди рисунков можно прочитать слово „Spicy“.
На первый взгляд, это действие выглядит как нарушение общественного порядка и нанесение ущерба имуществу. Однако оказалось, что за этой провокационной акцией стояло совершенно другое намерение.
По информации, полученной редакцией портала Bublik, разрисовка стекол торгового центра Viru Keskus была частью креативной рекламной кампании нового ресторана на Viru Toidutänav.
Таким образом, открывшийся на фудкорте „Виру“ ресторан HOP&HEN с их знаменитой жареной курочкой, привлекли к себе внимание.