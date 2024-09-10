ФОТО | Депутат Рийгикогу Тармо Тамм разъезжает за рулем роскошного кабриолета Porsche

Принадлежащий Тамму красный Porsche 911 Turbo выпущен в 2008 году. Его Porsche оснащен 3,6-литровым двигателем мощностью 353 киловатта. Автомобиль был ввезен из-за границы и зарегистрирован в Эстонии в 2013 году.

В прошлом году известный бизнесмен и политик приехал на открытие осенней сессии Рийгикогу на еще более дорогом автомобиле Porsche.

Как ранее писал Delfi, певец Койт Тооме разъезжает на спортивном автомобиле Porsche 911 GT3. Тооме разместил на одном из порталов объявление о продаже своего четырехколесного друга. Желающим приобрести этот черный Porsche придется выложить 128 500 евро.