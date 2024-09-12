Сколько-сколько?! VIP-билет на Imagine Dragons продают за 7500 евро, но встречу с группой вы не получите
Уже во вторник вечером более осведомленные поклонники Imagine Dragons смогли купить билеты на концерт, который состоится следующим летом. Однако, взглянув на цены на сайте Piletilevi, некоторые были ошеломлены стоимостью самого эксклюзивного пакета.
Цены на билеты, которые поступят в продажу в пятницу, начинаются от 79 евро. За эту сумму можно приобрести самый обычный билет, то есть стоячий билет в общую зону. Чтобы попасть непосредственно к сцене, в „золотой круг“ (название билета — Golden Circle), нужно заплатить 149 евро.
Те, кто хочет провести вечер 3 июня следующего года особенным образом, могут выбрать один из трёх различных VIP-пакетов. За пакет класса „Премиум“ нужно будет заплатить 312 евро, а пакет с VIP-видом стоит 796 евро.
Пакет, который на английском называется „Ultimate VIP Experience“ — „Высший VIP-опыт“, стоит на сайте Piletilevi 7496,40 евро. Можно предположить, что это самое дорогое предложение, которое когда-либо предлагалось клиентам в Эстонии.
Что делает этот VIP-билет таким особенным, что его цена равна годовому доходу некоторых эстонцев? Человек, купивший этот пакет, сможет после концерта забрать с собой гитару, на которой в этот вечер играл один из участников группы Imagine Dragons. На инструменте будут автографы всех участников группы, но встретиться с ними VIP не сможет. Вместо этого он получит возможность подняться на сцену и сфотографироваться на ней до начала концерта.
Этот пакет также гарантирует доступ в эксклюзивную VIP-зону с открытым баром, мерч и VIP-бейдж.
Звучит заманчиво? Тогда стоит поторопиться, так как, по данным Piletilevi, приобрести самый крутой VIP-пакет могут ещё только два человека. Другие пакеты, стоимостью в несколько сотен евро, доступны в большем количестве.
Билеты на концерт Imagine Dragons, который состоится 3 июня 2025 года на Таллиннском Певческом поле, поступили в предварительную продажу для членов концертного клуба Live Nation 11 сентября в 10:00. Открытая продажа начнется 13 сентября в 10:00 на сайте и в кассах Piletilevi.