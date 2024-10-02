Купленный у перекупщика автомобиль
Купленный у перекупщика автомобиль
ФОТО: Delfi Meedia
Топчик
02.10.2024, 07:00

„Я уже все слезы выплакала, по ночам не сплю из-за этой машины“. Покупка внедорожника обернулась крахом для жительницы Таллинна

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Большой комментарий от Департамента защиты прав потребителей

К журналисту редакции RusDelfi обратилась читательница Алена (имя изменено по просьбе покупателя, настоящее имя известно редакции), столкнувшаяся с неудачной покупкой автомобиля. Ее история – предупреждение всем, кто планирует приобретение подержанной машины.

Алена продала свою старую машину и, как это часто бывает, вместе с супругом начала искать новую. На сайте auto24 она наткнулась на объявление с автомобилем своей мечты – белый Range Rover с черной крышей. „Мы позвонили продавцу, и он сказал, что можно приехать и посмотреть. По телефону уточнил, какой именно Range Rover нас интересует. Мы ответили, что белый с черной крышей. Он дал нам свой адрес, и мы поехали к месту назначения“, – начала рассказ Алена.

На месте стало понятно, почему продавец уточнял, какую именно машину потенциальные покупатели хотели бы посмотреть: „У него в Саку дом или дача, в общем, участок, на котором стоят машины на продажу: там есть джипы, мерседесы, и рендж роверы“.

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