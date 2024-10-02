„Я уже все слезы выплакала, по ночам не сплю из-за этой машины“. Покупка внедорожника обернулась крахом для жительницы Таллинна

ФОТО: Delfi Meedia
К журналисту редакции RusDelfi обратилась читательница Алена (имя изменено по просьбе покупателя, настоящее имя известно редакции), столкнувшаяся с неудачной покупкой автомобиля. Ее история – предупреждение всем, кто планирует приобретение подержанной машины.
Алена продала свою старую машину и, как это часто бывает, вместе с супругом начала искать новую. На сайте auto24 она наткнулась на объявление с автомобилем своей мечты – белый Range Rover с черной крышей. „Мы позвонили продавцу, и он сказал, что можно приехать и посмотреть. По телефону уточнил, какой именно Range Rover нас интересует. Мы ответили, что белый с черной крышей. Он дал нам свой адрес, и мы поехали к месту назначения“, – начала рассказ Алена.
Уже заказано?