Акробатические перформансы, экстрим-мотошоу и цирковое искусство: Unibet Arena на один вечер заполнится адреналином

PULSE, шоу от мировых звезд, известных по выступлениям на знаменитом цирковом фестивале в Монте-Карло, объявляет о начале своего мирового турне. Зрителей ждет захватывающая программа, которая объединяет новаторские акробатические трюки и сложные мотоциклетные номера, каждый из которых выполнен на высочайшем уровне профессионализма.