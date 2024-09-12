Акробатические перформансы, экстрим-мотошоу и цирковое искусство: Unibet Arena на один вечер заполнится адреналином
Экстрим-шоу PULSE объявляет о своем грандиозном турне! Готовьтесь к невероятному зрелищу. На один вечер, 13 октября, Unibet Arena наполнится адреналином и окунет вас в захватывающую атмосферу ярких эмоций, которые заставит ваше сердце биться быстрее!
PULSE, шоу от мировых звезд, известных по выступлениям на знаменитом цирковом фестивале в Монте-Карло, объявляет о начале своего мирового турне. Зрителей ждет захватывающая программа, которая объединяет новаторские акробатические трюки и сложные мотоциклетные номера, каждый из которых выполнен на высочайшем уровне профессионализма.
Программа шоу включает:
Разнообразные акробатические перформансы: в программе представлено множество уникальных номеров, от сложнейших воздушных трюков до выступлений на земле. Всё это будет происходить в динамичном и безопасном формате.
Участие всемирно известных артистов: в шоу участвуют признанные мастера экстрим-исполнений из разных стран мира, каждый из которых известен по участию в престижных международных цирковых фестивалях.
Интерактивные элементы: помимо основного представления, зрители смогут принять участие в фотосессиях с артистами и интерактивных зонах, предлагающих новые впечатления.
Шоу рекомендовано для всех возрастов.