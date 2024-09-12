12.09.2024, 12:31
Покруче Голливуда. Очевидец снял на видео, как посреди Лаагна теэ танцует космонавт
На улицах Ласнамяэ, как всегда, весело! На этот раз очевидец снял на видео танцующего посреди Лаагна теэ космонавта.
Местные жители, привыкшие к креативной атмосфере района, продолжают удивляться происходящему вокруг. „Это было так забавно и мило! Кажется, что такого в Ласнамяэ еще не было“, — поделился автор отправленного в редакцию видео своим впечатлением от увиденного.
Что подтолкнуло этого „космонавта“ выйти на дорогу и устроить танцевальное шоу, пока остается загадкой. Но одно ясно точно — мы наверняка увидим плоды этого творчества в ТикТоке.