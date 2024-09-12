Покруче Голливуда. Очевидец снял на видео, как посреди Лаагна теэ танцует космонавт

Местные жители, привыкшие к креативной атмосфере района, продолжают удивляться происходящему вокруг. „Это было так забавно и мило! Кажется, что такого в Ласнамяэ еще не было“, — поделился автор отправленного в редакцию видео своим впечатлением от увиденного.