Стартовала продажа билетов на концерт Imagine Dragons: сайт подвергся серьезной нагрузке

Imagine Dragons — это имя, которое ассоциируется с взрывной энергетикой, мощным звучанием и хитами, покорившими весь мир. Песни таких альбомов, как Night Visions и Evolve, давно стали визитной карточкой группы, а концерты Imagine Dragons — это всегда масштабное шоу с впечатляющей визуализацией и эмоциональной отдачей.

Билеты

Цены на билеты, которые поступили в продажу, начинаются от 79 евро. За эту сумму можно приобрести самый обычный билет, то есть стоячий билет в общую зону. Чтобы попасть непосредственно к сцене, в „золотой круг“ (название билета — Golden Circle), нужно заплатить 149 евро.

Те, кто хочет провести вечер 3 июня следующего года особенным образом, могут выбрать один из трёх различных VIP-пакетов. За пакет класса „Премиум“ нужно будет заплатить 312 евро, а пакет с VIP-видом стоит 796 евро.

Пакет, который на английском называется „Ultimate VIP Experience“ — „Высший VIP-опыт“, стоит на сайте Piletilevi 7496,40 евро. Можно предположить, что это самое дорогое предложение, которое когда-либо предлагалось клиентам в Эстонии.

Больше информации - здесь.

С расположением зон на Певческом поле можете ознакомиться здесь:

Проблемы с покупкой билетов

С самого начала продажи сайт по продаже билетов Piletilevi подвергся серьезной нагрузке. Большое количество желающих приобрести билеты привело к значительным замедлениям в работе сервиса, а в какой-то момент он и вовсе перестал функционировать. Это стало настоящим испытанием для фанатов, пытавшихся стать первыми обладателями билетов на столь масштабное событие.

Если вы все еще не успели купить билет, не отчаивайтесь — ситуация должна стабилизироваться, и вскоре вы сможете заполучить свое место на концерте года.