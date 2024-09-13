Юри Ратас оказался в опасной ситуации: на этот раз спасла не палка, а телефон

В видеоролике, опубликованном на Instagram, Ратас рассказал, что у него был потрясающий день, который он завершил 14-километровым забегом в Кяэрику.

Однако Ратас также рассказал, что неожиданно столкнулся с потенциально опасной ситуацией. „На вечерней пробежке со мной произошел неожиданный инцидент: собака внезапно бросилась на меня, но быстро исчезла, когда я поднял телефон и помахал им. Почему он испугался телефона, я не знаю, но, к счастью, обошлось. Уважаемые владельцы собак, пожалуйста, держите своих четвероногих друзей рядом или на поводке, когда гуляете в местах, где люди бегают или занимаются спортом. Это важно для безопасности как людей, так и собак“, - сказал он.

Ратас напомнил всем владельцам домашних животных, что с собаками нельзя гулять без поводка. „Если эти собаки гуляют по лесным тропинкам, где бегают люди, то, дорогие владельцы, удерживайте их, или, если они такие послушные, зовите их к себе, мне сегодня одна выбежала на встречу... На этот раз спасла не палка, а iPhone. Не знаю, почему собака боялась телефона, но она остановилась, увидев его. Но вы будьте осторожны!“