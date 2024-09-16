В парке Тондилоо состоится традиционная осенняя ярмарка

„Осенняя ярмарка в Ласнамяэ впервые прошла в 2022 году и была хорошо принята жителями. В связи с этим управа района решила сделать проведение осенних ярмарок традицией. В октябре прошлого года из-за плохой погоды мероприятие было отменено в последний момент, поэтому в этом году было принято решение провести ярмарку немного раньше. Мы приглашаем всех жителей и гостей Ласнамяэ на большую осеннюю ярмарку в парке Тондилоо, где можно будет совершить осенние покупки и отлично провести время“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Осенняя ярмарка состоится в субботу, 21 сентября, с 11 до 16 часов в парке Тондилоо, где будут представлены товары на любой вкус. На ярмарке можно будет приобрести разнообразные фермерские продукты, рыбные и мясные деликатесы, мед, травы, различную выпечку и сладости. В наличии будет также широкий выбор осенней одежды, обуви и аксессуаров. В том числе будут представлены ювелирные и ремесленные изделия, а также косметика.

Для детей будут организованы различные развлечения, также можно будет отведать шашлык и другие вкусные блюда.

Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. В настоящее время зарегистрировано более 50 продавцов, новые участники могут присоединиться, зарегистрировавшись в качестве торговцев до 19 сентября по телефону 529 2635 или написав по адресу laat@domino.ee.