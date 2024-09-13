Результат Эстонии вас удивит! Индекс iPhone 2024: сколько дней нужно работать, чтобы позволить себе его купить(8)
Аналитики Picodi.com сопоставили цены на iPhone 16 Pro (128 ГБ) со средними доходами жителей разных стран и рассчитали Индекс iPhone, который выражает стоимость смартфона в рабочих днях.
В США базовая версия флагмана iPhone 16 Pro (128 ГБ) была оценена в $999, как и флагман прошлого года.
Почему цена в моей стране не равна $999?
Цена, показанная во время презентации, не включает налог с продаж. По такой цене iPhone можно купить только в четырёх штатах США. В других штатах к цене добавляется государственный и местный налог с продаж (максимум 9,55%).
Швейцария лидирует в нашем рейтинге — среднему швейцарцу нужно всего 4 рабочих дня, чтобы позволить себе новый iPhone. Среднему американцу нужно 5,1 дня, а среднему австралийцу и сингапурцу — 5,7 дня.
Среди стран, включённых в рейтинг, худший результат был зафиксирован в Турции, где на новый iPhone потребуется 72,9 дня работы. Второе и третье место с конца занимают Филиппины и Бразилия — 68,8 и 68,6 рабочих дней соответственно. В Эстонии же, чтобы купить себе Iphone, придется отработать 17 дней.