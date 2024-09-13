Таллиннские станции по приему отходов и центр экономики замкнутого цикла приглашают на экскурсии

По словам вице-мэра Таллинна Маргот Роозе, экологически ответственные привычки должны быть неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. „Раздельный сбор отходов крайне важен, чтобы их можно было перерабатывать как ценные сырьевые материалы. На экскурсии вы увидите, что происходит с отсортированными отходами, и я уверена, что личный опыт будет мотивировать больше вкладываться в этот процесс, – сказала Роозе. – Город планирует создать в каждом районе современные центры экономики замкнутого цикла, где будет предлагаться возможность ремонтировать те или иные предметы, а пригодные для использования вещи смогут найти нового владельца через бесплатные помещения повторного использования“.

„Наше видение заключается в том, чтобы в Таллинне были красивые, умные и экологически чистые центры экономики замкнутого цикла. Помимо того, что мы принимаем раздельно собранные отходы и пригодные для использования вещи, в центрах экономики замкнутого цикла их можно будет починить и поучиться ремонту, – добавил руководитель Таллиннского центра переработки отходов Рейн Калле. – Наш путь к созданию центров экономики замкнутого цикла вызывает интерес как в Эстонии, так и за рубежом. Именно поэтому мы начали проводить образовательные экскурсии на станции по приему отходов и в ремонтные мастерские“.

Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла откроется в октябре, став первым подобным центром в Таллинне и Эстонии. Центр расположен там, где образуются отходы, что делает его посещение удобным для местного сообщества. Здание окружено шумозащитной стеной, а его территория обильно озеленена. Умная система доступа позволяет заранее забронировать время для сдачи отходов, а светодиодная маркировка упрощает раздельный сбор отходов даже в темное время суток. В новом центре также есть пункт ремонта велосипедов и бесплатная зона повторного использования.