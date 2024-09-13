Программа Open House Tallinn сосредоточена на улучшении городской среды, где всем будет комфортно

Короткие лекции состоятся вечером 12 октября (Kursi 3), и затронут множество тем. Martin Haamer расскажет о концепции города „15 минут“ и как ее достичь, Kristi Grišakov сосредоточится на теме „зеленого города“, Toomas Paaver выступит с лекцией „Существующее пространство как основа создания нового“, Sille Pihlak обсудит деревянную архитектуру, Endrik Mänd — градостроительство XXI века, а Elo Kiivet расскажет о том, как создать город, где всем будет хорошо.

В этом году особое внимание уделяется вовлеченности и доступности. Впервые в программе Open House Tallinn представлена экскурсия для слабовидящих, а также экспериментальный тур для зрячих. Специальные туры пройдут в Эстонской академии искусств. Также состоятся экскурсии на эстонском жестовом языке. На сайте Open House Tallinn отмечены туры, доступные для инвалидных колясок.

Специальные туры в программе Open House Tallinn: истории гаражей в Старом городе и Каламя, тур по Копли, детский тур по Копли, тур по уличному пространству, экскурсия в церкви Нигулисте, внутреннее ориентирование и экскурсия по конструкциям квартала Крулли, тур в институте архитектуры TTK, описательный тур для слабовидящих, чувственная архитектурная экскурсия, тур светодизайна, а также мастер-классы по светодизайну.

На экскурсии можно попасть в порядке живой очереди, если не указано иное. Регистрация на туры открыта на платформе Fienta. Точное время экскурсий указано на сайте. Экскурсии проводятся на четырёх языках: эстонском, русском, английском и эстонском жестовом языке.

Для детей и молодежи запланирован отдельный детский тур по Копли. Также пройдет мастер-класс, на котором молодежь сможет научиться, как правильно осветить свою спальню. Все мероприятия Open House Tallinn бесплатны, но мастер-класс по светодизайну с ограниченным числом мест предполагает символическую плату.