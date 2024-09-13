Программа Open House Tallinn сосредоточена на улучшении городской среды, где всем будет комфортно(1)
В рамках Open House Tallinn 12 и 13 октября интересующиеся смогут подробнее узнать об архитектуре. Помимо бесплатных экскурсий пройдут короткие лекции и специальные экскурсии по городскому пространству. Также впервые запланирована экскурсия для слабовидящих и добавлены туры на эстонском языке жестов для слабослышащих.
Короткие лекции состоятся вечером 12 октября (Kursi 3), и затронут множество тем. Martin Haamer расскажет о концепции города „15 минут“ и как ее достичь, Kristi Grišakov сосредоточится на теме „зеленого города“, Toomas Paaver выступит с лекцией „Существующее пространство как основа создания нового“, Sille Pihlak обсудит деревянную архитектуру, Endrik Mänd — градостроительство XXI века, а Elo Kiivet расскажет о том, как создать город, где всем будет хорошо.
В этом году особое внимание уделяется вовлеченности и доступности. Впервые в программе Open House Tallinn представлена экскурсия для слабовидящих, а также экспериментальный тур для зрячих. Специальные туры пройдут в Эстонской академии искусств. Также состоятся экскурсии на эстонском жестовом языке. На сайте Open House Tallinn отмечены туры, доступные для инвалидных колясок.
Специальные туры в программе Open House Tallinn: истории гаражей в Старом городе и Каламя, тур по Копли, детский тур по Копли, тур по уличному пространству, экскурсия в церкви Нигулисте, внутреннее ориентирование и экскурсия по конструкциям квартала Крулли, тур в институте архитектуры TTK, описательный тур для слабовидящих, чувственная архитектурная экскурсия, тур светодизайна, а также мастер-классы по светодизайну.
На экскурсии можно попасть в порядке живой очереди, если не указано иное. Регистрация на туры открыта на платформе Fienta. Точное время экскурсий указано на сайте. Экскурсии проводятся на четырёх языках: эстонском, русском, английском и эстонском жестовом языке.
Для детей и молодежи запланирован отдельный детский тур по Копли. Также пройдет мастер-класс, на котором молодежь сможет научиться, как правильно осветить свою спальню. Все мероприятия Open House Tallinn бесплатны, но мастер-класс по светодизайну с ограниченным числом мест предполагает символическую плату.
Поддержку мероприятия Open House Tallinn 2024 оказывают Европейский Союз, Eesti Kultuurkapital, город Таллин, Rockwool, Ruukki, Reterra, Laufen, Penosil, Endover, Kingivabrik и Raba. Open House Tallinn является частью сети Open House Worldwide.
Open House Tallinn — часть проекта Open House Europe, софинансируемого Европейским Союзом.