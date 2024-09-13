ФОТО | В фудкорте торгового центра Viru Keskus открылись два новых ресторана. Что они предлагают?

На открытии шеф-повара представили новые меню, а гости смогли их продегустировать и попробовать свои силы в приготовлении традиционных китайских блюд на мастер-классах по приготовлению пельменей и лунных пирогов. Лунный пирог - это десерт с кремовой начинкой, который традиционно едят в дни летнего солнцестояния. Начинка состоит из таких ингредиентов, как паста из семян лотоса, в которую добавляют желтое соленое утиное яйцо, которое выглядит как полная луна - отсюда и название пирога.

Самым ярким событием стал конкурс по поеданию острых куриных крылышек, организованный Hop&Hen, где участникам предстояло пройти поистине слезоточивое испытание - съесть куриное крылышко со вкусом перца чили сорта Carolina reaper - одного из самых острых перцев в мире.

Ресторан уличной еды Han’s Streetfood - это младший брат известного китайского ресторана Han’s, где подают свежеприготовленную китайскую уличную еду от китайских поваров. Фирменные блюда ресторана - Ланьчжоу рамен, китайские пельмени и лапша Дан-Дан. Ланьчжоу рамен - это рамен из говядины с лапшой ручной работы. Этот согревающий суп был изобретен в конце первого тысячелетия во времена династии Тан, он прост в приготовлении и подходит и мусульманам. На дне лежит лапша из мягкой пшеничной муки местного производства, секрет которой заключается в правильной технике того, как тянуть тесто. Соевый соус не используется, говяжий бульон приправляется травами и солью. Поэтому суп получается более легким, а бульон - прозрачным. В качестве добавок можно использовать зеленый лук, натуральные вареные или маринованные яйца, говядину и чили.