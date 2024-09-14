Внимание, кастинг! Эстония вновь примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная“

С назначением национальным директором Павликовой Юлии началась новая эра для эстонского моделинга. Юлия, обладающая богатым международным опытом и высоким авторитетом в модной индустрии, с гордостью заявляет: „Для меня большая честь провести независимый и объективный отбор в Эстонии“.

Юлия — это не только действующая мировая рекордсменка, но и финалистка таких значимых конкурсов, как „Miss Grand“, „Miss Earth“ и „Miss Universe“. Она является владелицей модельного агентства и сети модельных школ MFD, а также организатором международного конкурса красоты „Global Model of the World“. Её работа направлена на воспитание молодежи и решение социальных проблем, что было отмечено международной премией „Golden Award“ в Бейруте.

Конкурс обещает быть захватывающим: девушек будут оценивать международное жюри из 10 стран, а председателем комиссии станет победительница Miss Universe Estonia 2012 — Natalie Korneitsik, которая вручит корону победительнице. Жюри предстоит выбрать ту, кто достойно представит Эстонию на финале конкурса Miss Universe в Мексике среди 130 стран.

"14 сентября в 18:00 по адресу Staarikool, Roosikrantsi 11, 1 этаж. Мы приглашаем всех желающих стать частью открытого кастинга Miss Universe Estonia 2024. С нетерпением ждем, кто станет символом красоты и вдохновения для Эстонии!“ - говорится в заявлении организаторов мероприятия.