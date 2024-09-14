Драгоценные отношения. Грей и Ассоль: пара из Таллинна отметила бриллиантовую свадьбу

„Нашей младшей дочке было уже 12 лет. Приезжаем мы с ней в Лугу, выходим из электрички, и вдруг вижу, стоит на платформе высокий, красивый, но весь седой полковник, – вспоминает Альбертина Константиновна. – И вдруг этот полковник срывается со своего места, бежит, хватает меня в охапку и говорит: „А я ведь так и не смог… Решил жениться, дочь у меня есть, воспитываю ее, но с женой разошлись. Я сейчас преподаю в Ленинградском военном училище, давай Сашу (старшего сына – прим.ред.) ко мне“. Я говорю: „Саша уже в армии служит, у него есть специальность, все в порядке. У меня еще и дочь есть“. Он спрашивает: „А может быть, ты все же вернешься? У меня квартира на Московском проспекте в Ленинграде“. Я говорю: „Если я за тебя тогда не вышла, то теперь уже, извини, я замужем“. Он говорит: „Ну давай тогда хоть в кино сходим или в ресторан“. А я говорю: „Ты что, смеешься? Нет. Я не из тех девушек“.