Таллинн продлит договор аренды с Эстонским музеем современного искусства на пять лет

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам культуры Каареля Оя, отношения города с EKKM были на протяжении лет весьма нестабильными. „В истории можно найти и совершенно непонятные шаги со стороны Таллинна, но, к счастью, EKKM это пережил и остался на плаву. Сегодня, когда Дом искусства в центре города все еще закрыт, существование EKKM важнее, чем когда-либо. Очень надеюсь, что нынешний договор на пять лет придаст EKKM уверенность и поддержку, которую город должен был предоставлять уже давно“, – добавил Оя.

В здании по адресу Курси, 5, EKKM ведет свою деятельность с 2010 года. Текущий договор аренды действует до 31 декабря 2024 года. Новый договор аренды позволит музею продолжать использовать помещения до конца 2029 года. Арендуемая площадь составляет 388,6 м², а стоимость аренды – символические 1,06 евро за квадратный метр.

В заключаемом договоре аренды также учтена следующая крупная инвестиция Таллинна в сферу культуры – создание открытого хранилища для Городского музея. „Город планирует построить новое здание для хранения музейных экспонатов Таллинна на участке, где находится EKKM и соседняя с ним территория. При разработке этого проекта будут учтены потребности и видение будущего EKKM“, – уточнил вице-мэр.

Музей использует здание на улице Курси, 5 как галерею, а также для проведения творческих проектов, художественных мастерских и мероприятий. С 2010 года EKKM собирает и представляет современное искусство, предлагая альтернативу традиционным художественным методам. В 2011 году EKKM учредил премию современного искусства Köler Prize, которая включает выставку номинантов.

2023 год, который стал 17-м годом деятельности EKKM, принес рекордное количество посетителей за всю историю, несмотря на сокращение времени работы на один день в неделю. В течение года было организовано пять различных выставочных проектов, которые посетили почти 11 300 человек. С учетом участников музыкальных вечеров, викторин и других мероприятий, общее количество посетителей превысило 14 400 человек.