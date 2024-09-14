Концерт, экскурсии, мастер-класс и праздничный торт: 15 сентября в Таллинне пройдет открытие общинного огорода Пельгу

По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, общинный огород Пельгу является прекрасным примером сотрудничества горожан и экологического мышления. „Благодаря общинным огородам в городе появляется больше зелени, а также, когда на свежем воздухе встречаются разные люди, укрепляется чувство общности“, – добавил он.

„Общинный огород в Пельгу уже объединил более ста садоводов, которые совместно создали удивительный огород“, – сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур. По её словам, открытие огорода в осенний сезон даст возможность и другим заинтересованным познакомиться с этим замечательным местом и получить вдохновение для своих садоводческих проектов. „Общинный огород Пельгу – это это сердце общины, где рождаются новые дружеские связи и совместные проекты“, – добавила Таммур.

Общинный огород Пельгу, открытый весной 2024 года и ставший расширением огорода Пельгуаэд, находится на участке Путукавяйла в Пыхья-Таллинне. Деятельность огорода координирует MTÜ Pelguaed совместно с управой района Пыхья-Таллинн. Огород предлагает горожанам возможность выращивать съедобные растения и участвовать в общественных мероприятиях. Кроме того, посетители могут наслаждаться красотой растений и учиться экологически чистому садоводству.

Общинный огород Пельгу создан в рамках проекта „Строительство и дальнейшая деятельность общинного огорода Пельгуаэд“, который был реализован городом Таллинн в сотрудничестве с MTÜ Pelguaed и профинансирован за счет мер Европейской экономической зоны по адаптации к изменению климата.

На открытии 15 сентября в программе:

Музыкальные выступления: саксофонист Хенри Арукюла, мужской хор Тюрнпу и другие.

Мастер-класс „Осенний уход за садовыми грядками и подготовка к зиме“, который проведет преподаватель садоводства Таллиннского прикладного колледжа.

Занятия для детей от преподавателей Коплиской школы по интересам.

Экскурсия по саду на эстонском, английском и русском языках.

Праздничный торт.

Фотовыставка „Огород Пельгуаэд сквозь года“.