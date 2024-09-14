Лидер Foo Fighter Дэйв Грол публично заявил о внебрачном ребенке

55-летний музыкант опубликовал пост в соцсетях, где рассказал, что у него недавно родилась дочь. „Я буду любящим и поддерживающим родителем для нее“, - пообещал Грол, добавив, что он очень любит свою жену и детей и сделает все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить прощение. Он также отключил комментарии к публикации.

В соцсетях гадают, кто же таинственная мать внебрачной дочери. Вероятнее всего, предполагают люди, это женщина, далекая от шоу-бизнеса, и которая может легко затеряться в толпе на концертах и не привлечет внимания. При этом многие вспомнили, что летом на турнире в Уимблдоне Грол и его жена Джордин Блум выглядели мрачными и отстраненными.

Супруга музыканта пока никаких комментариев прессе не давала, однако его старшие дочери после заявления отца удалили свои профили в соцсетях.

Грол и Блум поженились в 2003 году. У пары три дочери: Вайолет Мэй (18), Харпер Уиллоу (15) и Офелия Сэйнт (10).

До этого музыкант был женат на фотографе Дженнифер Янгблад, их брак продлился с 1994 по 1997 год. Причиной расставания стали его измены. В 90-е у Грола множество краткосрочных романов, бурных и с болезненными финалами.