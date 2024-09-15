ФОТО | Новая любовь? Сильвия Ильвес пришла на вечеринку TV3 в компании неизвестного мужчины

Обычно на различных мероприятиях Сильвию видели в компании своего бывшего возлюбленного Кристо Пухма. Но на этот раз ее сопровождал неизвестный мужчина.

Оказалось, что речи о новых отношениях не идет. Позднее Сильвия подтвердила журналисту Kroonika, что этот мужчина — ее друг.

„Он тоже музыкант, но занимается бизнесом, и причина, по которой мне очень нравится быть с ним и проводить вместе время, заключается именно в том, что у него самого есть дети“, - рассказала Сильвия порталу TV3.

„Он отличный собеседник, и подобные мероприятия ему подходят“.

Сильвию состояла в отношениях с Кристо Пухмом. Они расстались в конце мая, через шесть дней после церемонии вручения наград премии Kroonika. Сильвия объявила о разрыве отношений в посте в социальных сетях. „Почему вы думали, что мужчина сможет меня приручить? Never! (Никогда! - ред.) Снова одна. Точка!“ — написала она в начале июня в своем Instagram.

„Я просто очень хочу сейчас отдохнуть от этого мужчины“, — сказала Сильвия, когда ее спросили о расставании с возлюбленным. „Слишком импульсивно и надоедливо“.

Из Инстаграм-аккаунта Сильвии видно, что она сейчас очень сосредоточена на работе.