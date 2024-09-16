Малочисленное племя Боливии с самыми здоровыми сердцем и мозгом в мире. В чем секрет?

Обычно с годами накопление в организме жиров и других веществ приводит к образованию холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов, что вызывает атеросклероз.

Коренные жители Амазонии привлекли внимание ученых из Калифорнийского университета, которые заметили, что пожилые цимане не страдают старческими болезнями — гипертонией, сахарным диабетом или проблемами с сердцем.

Белковую часть диеты цимане составляет мясо животных, на которых они охотятся (в основном, птицы и обезьяны), и рыба. Пищу обычно не жарят.

Исследователи выяснили, что жир составляет 14% от среднего ежедневного рациона цимане, по сравнению, например, с 34% в Соединенных Штатах. Они едят много клетчатки, и 72% потребляемых ими калорий поступает из углеводов.

Племя живет на реке Маники. Оттуда до ближайшего города около 100 км на лодке. У них весьма ограниченный доступ к обработанным пищевым продуктам, алкоголю и сигаретам.

Охота у цимане длится более восьми часов, за которые они проходят в среднем 18 км.

Они проводят в сидячем положении менее 10% дня, в то время как жители развитых городов сидят примерно 54% времени.

Племя насчитывает около 16 тысяч человек. Как и их предки, они живут охотой, собирательством, ловлей рыбы и выращиванием съедобных культур.

Ее энергичность — обычное дело для пожилых цимане. Ученые пришли к выводу, что у этого племени самая здоровая сердечно-сосудистая система в мире, а их мозг стареет медленнее, чем у жителей Северной Америки или Европы.

Мартина — представитель коренного народа цимане, живущего в изоляции на берегу Амазонки, в 600 км от столицы Боливии Ла-Паса , рассказывает Русская служба BBC .

За 10 минут она быстро выкапывает три куста маниоки и двумя взмахами ножа срезает плоды подорожника (местная разновидность банана). Затем она взваливает свой тяжелый урожай на спину и уходит со своего чако (участок земли, на котором выращивают маниоку, кукурузу, бананы и рис) в сторону дома.

Ученые решили провести компьютерную томографию 705 представителей цимане в возрасте старше 40 лет и обнаружили, что у тех самый низкий уровень атеросклероза коронарных сосудов среди всех известных науке популяций. А также очень низкий уровень сердечных заболеваний.

„Артерии 75-летнего цимане такие же, как и у 50-летнего американца“, — говорит профессор Каплан из Калифорнийского университета

Новое исследование, опубликованное в 2023 году в журнале Proceedings of the National Academy of Science, показало, что у пожилых цимане атрофия мозга на 70% меньше, чем у людей того же возраста в промышленно развитых странах, таких как Великобритания, Япония и США.

„Мы не зафиксировали ни одного случая болезни Альцгеймера среди всего взрослого населения племени“, — говорит боливийский врач Даниэль Эйд Родригес.

Однако не всегда удается определить точный возраст этих людей, так как из-за нехватки образования у них есть проблемы со счетом.

Цимане объясняют, что даты их рождения базируются на записях, сделанных в разное время христианскими миссиями, посещающими их регион, или на том, как долго они знают друг друга.

Ученые, с другой стороны, делают свои расчеты относительно возраста взрослых цимане, исходя из возраста их детей, рассказывает Русская служба BBC.

Согласно записям, одной из местных женщин Хильде — 81 год, но нам она рассказала, что ее семья недавно зарезала свинью, чтобы отпраздновать „100-летие или около того“.

Хуан, который утверждает, что ему 78 лет, берет нас с собой на охоту. У него живые глаза, сильные руки и совсем нет седых волос. Мы наблюдаем, как он ловко преследует маленького таясу (подвид диких свиней).

Однако он признается, что возраст дает о себе знать: „Тело больше не слушается. Я больше не охочусь долго — максимум два дня“.

Мартина соглашается с ним. Женщины цимане обычно плетут крыши для своих домов из джатата, растения, которое растет глубоко в джунглях. Чтобы найти его, Мартине приходится идти три часа туда и три часа обратно со связками веток на спине.