„Mamma mia“! Италия в шоке из-за карбонары в консервной банке

Итальянцы переживают настоящее потрясение из-за оскорбления, как они считают, нанесенного их любимой „bella cucina“.

Все дело в том, что американская компания Heinz, известная на весь мир своими кетчупом, супами, печеными бобами и сосисками, выпустила новый продукт - спагетти карбонара в жестяной банке. Новинка от Heinz появится в супермаркетах Великобритании в этом месяце по цене 2 фунта стерлингов (2,37 евро).

Компания представляет „пасту в сливочном соусе с панчеттой“ как „идеальное решение для быстрого и сытного обеда дома“. В Италии, где спагетти карбонара одно из самых почитаемых национальных блюд , новость вызвала бурную реакцию.

Кулинарные грехи по версии итальянцев

В беседе с The Times Алессандро Пиперо, шеф-повар ресторана Pipero в Риме, отмеченного звездами Мишлен, заявил, что новая консервированная паста настолько отвратительна, что равносильна „кошачьему корму“.

Однако реакция итальянцев на „кулинарное преступление“, не является чем-то новым. Посмотрите TikTok или другие социальные сети, и вы найдете множество гневных постов, касающихся неправильного приготовления карбонары.

Для истинного итальянца список кулинарных грехов безграничен. Самые страшные можно свести к трем: использование свинины, если только это не гуанчиале (перченая свиная щека), полученная от особой породы свиней, добавление чеснока и, что самое ужасное - сливок.

Таким образом, Heinz совершает по меньшей мере две страшные ошибки: соус с панчеттой, плюс сливки. К этому добавился еще один проступок - само по себе консервирование карбонары.

Любой итальянский шеф-повар скажет вам, что в состав карбонары входят всего пять ингредиентов: паста (обычно спагетти или, как вариант, букатини), гуанчиале, сыр Пекорино Романо, яичные желтки и черный перец.