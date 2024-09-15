Главную роль в фильме "Сплит" должен был сыграть Хоакин Феникс. Он отказался от проекта за две недели до съемок

По словам МакЭвоя, после отказа Феникса создатели "Сплита“ обратились к нему.

„Он ушел за две недели до начала съемок, в самый последний момент. На подготовку к роли у меня были лишь эти две недели“, — рассказал актер.

„Сценарий был прекрасно написан, так что я быстро понял, что мне нужно делать. Но было сложно воспринять пару персонажей, например, Хедвига. Я не знал, что придумать до самой читки сценария перед продюсерами. Перед этим Найт предложил мне шепелявить, и уже в первой же сцене все встало на свои места“, — вспоминает Макэвой.

Он также отметил, что считает Хоакина Феникса „потрясающим актером“. „Наверняка он изобразил бы нечто совсем иное и справился бы великолепно“, — считает актер. При этом Макэвой отметил, что в своей игре он тоже „уверен“.

В августе Хоакин Феникс выбыл из безымянного фильма Тодда Хейнса („Май декабрь“) за пять дней до начала съемок. Феникс должен был не только сыграть одну из главных ролей, он также был соавтором сценария в соавторстве с Хейнсом и Джоном Рэймондом и автором идеи картины.