17.09.2024, 10:00
Не просто граффити. Почему творчество Бэнкси гораздо сложнее, чем кажется - показываем на примерах
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Является ли Бэнкси великим художником? В начале августа по всей британской столице начали появляться граффити с животными — по одному в день в течение полутора недель — однако никто не мог понять, что же они означают, пишет Life. P.S. Выставка Бэнкси сейчас проходит в Таллинне!
Можно ли считать серию изображений с участием козы, двух слонов, волка, пеликанов, кошки, пираний, носорога и гориллы своего рода приколом? Легкомысленным весельем, призванным наполнить летние дни? Или же последовательность появления животных таит в себе какое-то глубокое послание? Может быть, подсказку о том, чем Бэнкси занимался все эти годы?
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