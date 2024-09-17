Не просто граффити. Почему творчество Бэнкси гораздо сложнее, чем кажется - показываем на примерах

Можно ли считать серию изображений с участием козы, двух слонов, волка, пеликанов, кошки, пираний, носорога и гориллы своего рода приколом? Легкомысленным весельем, призванным наполнить летние дни? Или же последовательность появления животных таит в себе какое-то глубокое послание? Может быть, подсказку о том, чем Бэнкси занимался все эти годы?

Изучив каждый дюйм новой серии граффити для своей книги, культуролог и художественный критик Келли Гровьер убедился, что рисунки Бэнкси, как и всегда, представляют собой нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Об этом он рассказал в статье для BBC.