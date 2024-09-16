В США турист уронил чипсы и нарушил экосистему знаменитой карстовой пещеры

В пещеры разрешено проносить только воду, и правило придумано не просто так. Любая еда меняет баланс микроорганизмов и вызывает усиленный рост плесени.

„Переработанная кукуруза, размягченная влажностью пещеры, создала идеальную среду для жизни микроорганизмов и грибков. Пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре организовали пищевую цепь, разнося питательные вещества по окружающей пещере и формациям. Плесень распространяется по поверхности, умирает, издает дурной запах. И цикл продолжается“, — рассказали сотрудники нацпарка. Кроме того, еда и напитки привлекают в пещеру животных.

К счастью, упавшие чипсы вовремя заметили рейнджеры, после чего тщательно удалили плесень и мусор с поверхностей. Они отметили, что многие из микроорганизмов и плесени, найденных на месте, не были постоянными обитателями пещер.

Сотрудники нацпарка нередко сталкиваются с невежеством туристов, которые не понимают, что их поведение может привести к экологической катастрофе в Карлсбадских пещерах. „Иногда это обертка от жвачки или салфетка, а иногда, к сожалению, человеческие отходы“, — рассказывают рейнджеры.

Карлсбадские пещеры — национальный парк в горах Гуадалупе на юго-востоке штата Нью-Мексико, США. Главная достопримечательность парка — цепь из 80 карстовых пещер, самая большая в Северной Америке. Возраст пещер составляет 250 млн лет, глубина — до 339 м, а суммарная длина всех проходов и залов — около 12 км. Пещеры образовались, когда серная кислота растворила известняк, создав причудливые проходы в скалах.