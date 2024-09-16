16.09.2024, 10:00
ФОТО | Совет да любовь! Таня Михайлова-Саар и Микк Саар отметили годовщину свадьбы
ФОТО: Pressimaterjal
У Тани Михайлова-Саар (41 год) и Микка Саар (43 года) вчера был важный праздник - восемь лет назад состоялась их свадьба.
15 сентября 2016 года певцы и музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар поженились. По этому случаю Таня поделилась красивым кадром со свадьбы.
„Один прекрасный момент в 2016 году“, — подписала она фотографию, которую разместила в Instagram. На фотографии певица стоит в белом свадебном платье, а Микк в сером костюме. Пост Тани быстро собрал много лайков, а в комментариях поклонники пожелали паре большого счастья.