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18.09.2024, 19:00

Как производство бананового вина изменило жизнь женщин на севере Малави

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Русская служба BBC
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789200809
ФОТО: Teo Tarras | Shutterstock

Эмили Нхана, хозяйка небольшой фермы на севере Малави, раньше выбрасывала перезрелые бананы или просто оставляла их гнить, но теперь она нашла им выгодное применение — банановое вино, рассказывает Русская служба BBC.

Из-за сильной жары в районе Каронга бананы в последнее время созревают слишком быстро, что наносит большой экономический урон Эмили и другим фермерам региона.

„Но мы узнали, как делать банановое вино“, — говорит Эмили, очищая лимоны, которые будут использоваться для сохранения вкуса бананов на перерабатывающем заводе Twitule Cooperative Group.

Для фермеров производство вина — не только интересная новинка, но и способ выживания, использование новых возможностей, необходимых в условиях изменения климата, рассказывает Русская служба BBC.

Раньше они занимались сельским хозяйством на берегу озера Малави, но их банановые плантации смыло в результате повышения уровня воды, вызванного увеличением количества осадков.

Фермеры были вынуждены перебраться на возвышенности, но там гораздо жарче, температура достигает 42°C.

„На старой ферме нашей проблемой был избыток воды, бананы просто тонули, на некоторых участках даже не видно, что там была посадка. А здесь у нас чрезмерная жара. Наши бананы созревают слишком быстро и ни на что не годятся“, — говорит Эмили Нхана.

Эмили и другие местные фермерши, выращивающие банановые культуры, создали женский сельскохозяйственный кооператив в надежде улучшить свое экономическое положение.

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Процесс производства вина обустроен на небольшом участке в деревне Мченджере, где стоит четырехкомнатный дом.

Кооператорши очищают перезревшие бананы, нарезают их небольшими кусочками, взвешивают, смешивают с сахаром, дрожжами, изюмом, водой и накрывают слоем очищенных лимонов.

Смесь оставляют бродить на несколько недель, превращая банановую мякоть в крепкое ароматное вино с 13-процентным содержанием алкоголя. По своим качествам оно похоже на классическое вино из винограда.

„Это очень качественное вино. Его надо пить сидя, наслаждаясь приятным сладким вкусом и ароматом“, — говорит Эмили.

Банановое вино может показаться необычным для тех, кто привык к вкусу традиционного вина, но те, кто его пробовал, говорят, что не разочарованы.

Цвет вина варьирует от бледно-желтого до насыщенного янтарного, у него слегка сладкий вкус с нотами лимона и банана и тонкий аромат, рассказывает Русская служба BBC.

„Оно мягкое и легкое, почти как десертное вино, — говорит Пол Камвендо, местный энтузиаст вина, ставший одним из самых больших поклонников бананового вина из Каронге. — Я понятия не имел, что из бананов можно сделать вино“.

По мнению Эмили Нханы и ее коллег, ключ к хорошему банановому вину заключается в балансе сладкого и кислого.

„Время — самое важное в процессе, — говорит она. — Важно знать, когда бананы в лучшей кондиции. Слишком спелые — и вино будет слишком сладким, слишком зеленые — и будет терпким“.

Рост популярности бананового вина в Малави был встречен с энтузиазмом как производителями, так и потребителями.

На местных рынках бутылки этого напитка, которые продаются по 3 доллара за штуку, стали обычным явлением.

„Мы продаем это вино на рынках по всему Малави, в столице Лилонгве и в крупнейшем городе Блантайре, и оно всегда раскупается“, — говорит Теннисон Гондве, исполнительный директор организации Community Savings and Investment Promotion (Comsip), которая обучает женщин процессам производства вина, чтобы гарантировать качество и вкус продукции.

Нхана говорит, что производство вина, а не просто продажа сырых бананов, которые часто выбрасываются, изменило ее жизнь и жизнь других женщин.

„Некоторые из нас построили дома, у кого-то есть скот, у кого-то куры. Мы можем позволить себе приличную еду“, — говорит она.

Женский кооператив Twitule производит от 20 до 50 литров вина в месяц и надеется приобрести оборудование, которое поможет расшириться.

„Мы хотим производить больше вина. Мы хотим перевести производство из этого небольшого дома на фабрику“, — говорит Эмили.

А планы у производителей еще более масштабные: Comsip обратилась в Бюро стандартов Малави с просьбой одобрить экспорт бананового вина.

„Людям любопытно, — говорит Эмили, перемешивая винную смесь, готовя ее к брожению. — Они хотят знать, какое это вино на вкус. А как попробуют —удивляются, насколько оно хорошее“.

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