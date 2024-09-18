Как производство бананового вина изменило жизнь женщин на севере Малави

Из-за сильной жары в районе Каронга бананы в последнее время созревают слишком быстро, что наносит большой экономический урон Эмили и другим фермерам региона.

„Но мы узнали, как делать банановое вино“, — говорит Эмили, очищая лимоны, которые будут использоваться для сохранения вкуса бананов на перерабатывающем заводе Twitule Cooperative Group.

Для фермеров производство вина — не только интересная новинка, но и способ выживания, использование новых возможностей, необходимых в условиях изменения климата, рассказывает Русская служба BBC.

Раньше они занимались сельским хозяйством на берегу озера Малави, но их банановые плантации смыло в результате повышения уровня воды, вызванного увеличением количества осадков.

Фермеры были вынуждены перебраться на возвышенности, но там гораздо жарче, температура достигает 42°C.

„На старой ферме нашей проблемой был избыток воды, бананы просто тонули, на некоторых участках даже не видно, что там была посадка. А здесь у нас чрезмерная жара. Наши бананы созревают слишком быстро и ни на что не годятся“, — говорит Эмили Нхана.

Эмили и другие местные фермерши, выращивающие банановые культуры, создали женский сельскохозяйственный кооператив в надежде улучшить свое экономическое положение.

Процесс производства вина обустроен на небольшом участке в деревне Мченджере, где стоит четырехкомнатный дом.

Кооператорши очищают перезревшие бананы, нарезают их небольшими кусочками, взвешивают, смешивают с сахаром, дрожжами, изюмом, водой и накрывают слоем очищенных лимонов.

Смесь оставляют бродить на несколько недель, превращая банановую мякоть в крепкое ароматное вино с 13-процентным содержанием алкоголя. По своим качествам оно похоже на классическое вино из винограда.

„Это очень качественное вино. Его надо пить сидя, наслаждаясь приятным сладким вкусом и ароматом“, — говорит Эмили.

Банановое вино может показаться необычным для тех, кто привык к вкусу традиционного вина, но те, кто его пробовал, говорят, что не разочарованы.