Жители Эстонии отрываются дома! Владелец ночного клуба: раньше народу было полно и в середине недели, теперь улицы пустые

По словам Калда, клубная культура в Эстонии полностью изменилась. „Если раньше клубы были полны и в середине недели, то теперь улицы пустые. По выходным народу тоже меньше“, - говорит он. Количество ночных клубов по всей стране также сократилось.

Одна из причин снижения числа посетителей - слабая экономика. „У людей больше нет столько денег, чтобы тратить их впустую. Похоже, люди стали больше думать о том, куда потратить свои деньги“. С другой стороны, любители вечеринок теперь более склонны c комфортом проводить время у себя дома. „Многие открыли для себя, что и дома у соседа можно неплохо выпить“, - говорит Калда.