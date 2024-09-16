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16.09.2024, 14:00

Жители Эстонии отрываются дома! Владелец ночного клуба: раньше народу было полно и в середине недели, теперь улицы пустые

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ФОТО: SILLE ANNUKPostimees | Scanpix

Ахто Калда, владелец тартуского ночного клуба Level, признает, что экономический спад оказал значительное влияние на привычку людей отдыхать вне дома.

По словам Калда, клубная культура в Эстонии полностью изменилась. „Если раньше клубы были полны и в середине недели, то теперь улицы пустые. По выходным народу тоже меньше“, - говорит он. Количество ночных клубов по всей стране также сократилось.

Одна из причин снижения числа посетителей - слабая экономика. „У людей больше нет столько денег, чтобы тратить их впустую. Похоже, люди стали больше думать о том, куда потратить свои деньги“. С другой стороны, любители вечеринок теперь более склонны c комфортом проводить время у себя дома. „Многие открыли для себя, что и дома у соседа можно неплохо выпить“, - говорит Калда.

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