16.09.2024, 14:00
Жители Эстонии отрываются дома! Владелец ночного клуба: раньше народу было полно и в середине недели, теперь улицы пустые(9)
ФОТО: | Scanpix
Ахто Калда, владелец тартуского ночного клуба Level, признает, что экономический спад оказал значительное влияние на привычку людей отдыхать вне дома.
По словам Калда, клубная культура в Эстонии полностью изменилась. „Если раньше клубы были полны и в середине недели, то теперь улицы пустые. По выходным народу тоже меньше“, - говорит он. Количество ночных клубов по всей стране также сократилось.
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