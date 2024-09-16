Победителем можешь стать именно ты! Конкурс Eesti Laul 2025 начал прием заявок
Конкурс Eesti Laul открыл прием заявок. Свои песни можно посылать с 16 сентября, крайний срок подачи заявок — 21 октября в 12:00. Победитель конкурса Eesti Laul 2025 будет объявлен на финальном концерте, который состоится 15 февраля.
В этом году конкурс Eesti Laul завершится одним концертом 15 февраля. Из всех поданых на конкурс песен жюри выберет 15 финалистов, к которым добавится еще одна песня по результатам народного голосования.
„Нашей главной целью всегда было поддерживать создание новой музыки с помощью конкурса Eesti Laul и давать артистам и авторам возможность представить свои работы не только в Эстонии, но и по всей Европе. Поскольку в этом году все стараются экономить, мы тоже присоединяемся к этому и проводим только финальный концерт. К сожалению, полуфиналы в этом году отменены. Однако мы дадим возможность большему числу артистов выступить на финальной сцене“, — объясняет руководитель отдела развлекательных программ ERR Кармел Килланди. „В 2025 году нас ждет сложная задача — в условиях ограниченных ресурсов нужно предоставить возможности как для поп-музыки, так и для классики, народной культуры, крупных портретных передач, викторин, торжественных трансляций и крупнейшего в истории певческого и танцевального праздника. Несмотря на то что Eesti Laul состоится в рамках одного концерта, это позволит нам сосредоточиться на организации действительно хорошего конкурса и шоу“.
Крайний срок подачи песен на конкурс Eesti Laul — 21 октября в 12:00. Плата за участие в конкурсе составляет 50 евро для песен на эстонском языке и 100 евро для песен на иностранных или нескольких языках до 18 октября. В период с 19 по 21 октября плата удваивается и составляет 100 и 200 евро соответственно.
В конкурсе могут участвовать авторы и творческие коллективы, являющиеся гражданами Эстонской Республики, иностранные резиденты Эстонии или нерезиденты. Согласно новому регламенту, как минимум один из авторов песни должен быть гражданином или резидентом Эстонской Республики. Исполнителями песен могут быть граждане, резиденты или нерезиденты Эстонии. Как для авторов, так и для исполнителей действует правило подачи не более пяти песен.
По словам продюсера Eesti Laul Рийн Ванни, в этом году регламент был изменен с учетом интересов авторов, чтобы предоставить эстонским авторам более гибкие возможности для международного сотрудничества. „Мы видим, что эстонские авторы активно сотрудничают с музыкантами из других стран, и мы предоставили больше возможностей для таких совместных проектов на Eesti Laul. Включение авторов из разных стран дает отличный шанс обмениваться опытом и развивать местную музыкальную сцену“, — добавляет продюсер конкурса Eesti Laul Рийн Ванн.
15 финалистов конкурса будут выбраны жюри, а имена прошедших в финал будут объявлены в ноябре. Впервые песни можно будет услышать в декабре. К выбору жюри добавится 16-я песня по результатам народного голосования, которое пройдет после предварительного этапа. Победитель конкурса Eesti Laul 2025 будет объявлен 15 февраля в суперфинале по результатам телефонного голосования. Три суперфиналиста определят жюри и зрители.
Для участия в конкурсе песню и другие материалы, указанные в регламенте, нужно загрузить на сайт ERR eestilaul.ee.
Регламент, график и необходимая информация для участия в конкурсе „Eesti Laul 2025“ доступны на сайте Эстонского национального вещателя www.eestilaul.ee.