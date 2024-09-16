Победителем можешь стать именно ты! Конкурс Eesti Laul 2025 начал прием заявок

В этом году конкурс Eesti Laul завершится одним концертом 15 февраля. Из всех поданых на конкурс песен жюри выберет 15 финалистов, к которым добавится еще одна песня по результатам народного голосования.

„Нашей главной целью всегда было поддерживать создание новой музыки с помощью конкурса Eesti Laul и давать артистам и авторам возможность представить свои работы не только в Эстонии, но и по всей Европе. Поскольку в этом году все стараются экономить, мы тоже присоединяемся к этому и проводим только финальный концерт. К сожалению, полуфиналы в этом году отменены. Однако мы дадим возможность большему числу артистов выступить на финальной сцене“, — объясняет руководитель отдела развлекательных программ ERR Кармел Килланди. „В 2025 году нас ждет сложная задача — в условиях ограниченных ресурсов нужно предоставить возможности как для поп-музыки, так и для классики, народной культуры, крупных портретных передач, викторин, торжественных трансляций и крупнейшего в истории певческого и танцевального праздника. Несмотря на то что Eesti Laul состоится в рамках одного концерта, это позволит нам сосредоточиться на организации действительно хорошего конкурса и шоу“.

Крайний срок подачи песен на конкурс Eesti Laul — 21 октября в 12:00. Плата за участие в конкурсе составляет 50 евро для песен на эстонском языке и 100 евро для песен на иностранных или нескольких языках до 18 октября. В период с 19 по 21 октября плата удваивается и составляет 100 и 200 евро соответственно.

В конкурсе могут участвовать авторы и творческие коллективы, являющиеся гражданами Эстонской Республики, иностранные резиденты Эстонии или нерезиденты. Согласно новому регламенту, как минимум один из авторов песни должен быть гражданином или резидентом Эстонской Республики. Исполнителями песен могут быть граждане, резиденты или нерезиденты Эстонии. Как для авторов, так и для исполнителей действует правило подачи не более пяти песен.